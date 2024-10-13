إن.بي.سي: أميركا تقول إن إسرائيل حددت أهدافًا لضرب إيران

ذكرت شبكة إن.بي.سي التلفزيونية أمس السبت أن مسؤولين أميركيين عبروا عن اعتقادهم بأن إسرائيل حددت أهدافًا في ردها على الهجوم الإيراني الأخير على البنية التحتية العسكرية والطاقة.



وقال التقرير نقلًا عن مسؤولين أميركيين لم يذكر أسماءهم إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفًا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.



وذكر التقرير نقلًا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران الحالية.



وقالت إسرائيل مرارًا وتكرارًا إنها سترد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من تشرين الأول، والذي جاء ردًا على الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.