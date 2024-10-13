رئيس وزراء اليابان يدرس زيارة أميركا والإجتماع مع الرئيس المنتخب

ذكرت صحيفة يوميوري اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يعتزم دراسة زيارة الولايات المتحدة للقاء الرئيس المنتخب قبل تنصيبه في كانون الثاني من العام المقبل.



ونقلت صحيفة يوميوري عنه في المقابلة التي أجريت معه أمس السبت قوله: "بصفتي رئيس وزراء اليابان، حليفة الولايات المتحدة، من الضروري أن تكون لدي علاقة مع الرئيس المنتخب قبل تولي المنصب رسميًا في كانون الثاني من العام المقبل".



وأشار رئيس الوزراء الياباني أيضًا إلى أنه "لن يستبعد إمكانية" زيارة الولايات المتحدة قبل أو بعد زياراته المخطط لها إلى أميركا الجنوبية في منتصف الشهر المقبل.



وإذا حدث ذلك، فستكون هذه هي الزيارة الأولى لإيشيبا إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه رئيسًا للوزراء.