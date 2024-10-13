وفاة شخص في هبوط إضطراري لطائرة روسية صغيرة في سيبيريا

ذكر الفرع المحلي لوزارة الطوارىء الروسية اليوم الأحد أن شخصًا لقي حتفه في هبوط اضطراري لطائرة روسية من طراز أنتونوف-3 في منطقة ياقوتيا في سيبيريا.



وكتبت الوزارة على تطبيق تيليغرام أن الطائرة كان على متنها طاقم من ثلاثة أفراد واثنين من الركاب.



وذكر مكتب النائب العام في شرق سيبيريا على تطبيق تيليغرام أن المعلومات الأولية تشير إلى أن فقدان قوة دفع المحرك أجبر الطائرة على الهبوط اضطراريًا.



وأظهرت صور نشرتها وزارة الطوارىء طائرة صغيرة باللونين الأبيض والأحمر قابعة بين الأشجار وقد تمزقت أجزاء من هيكلها فيما تناثرت شظايا من جناحيها.



وقالت الوزارة إن الهبوط الاضطراري حدث بالقرب من بلدة أوليكمينسك في أقصى شرق روسيا التي تقع على حدود المحيط المتجمد الشمالي إلى الشمال.



وذكرت تقارير إعلامية روسية أن الطائرة سوفيتية التصميم المخصصة للركاب والبضائع، والتي تعمل من مطارات ممهدة وغير ممهدة، تم إنتاجها بأعداد صغيرة بين عامي 2000 و2009.