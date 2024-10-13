أميركا تبلغ إسرائيل قلقها بخصوص أنباء إطلاق نار على مواقع قوة حفظ السلام في لبنان

عبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت عن قلقه العميق لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بخصوص أنباء عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواقع تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل).



وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن أوستن دعا في اتصاله مع جالانت إلى ضمان سلامة وأمن بعثة قوة حفظ السلام في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية.