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روسيا: تدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
أخبار دولية
2024-10-13 | 01:54
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روسيا: تدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق ثلاث مناطق على الحدود مع أوكرانيا.
وأشارت الوزارة عبر تطبيق تيليغرام إلى أنه تم إسقاط ست طائرات مسيرة فوق منطقة بيلجورود ومثلها فوق منطقة كورسك، كما دمرت طائرة مسيرة واحدة فوق منطقة بريانسك.
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