الجيش الإسرائيليّ: اعترضنا خمسة صواريخ أُطلقت من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنه اعترض "حوالى خمسة صواريخ" أُطلقت من لبنان على عدّة مناطق في شمال إسرائيل.



وقال، في بيان: "انطلقت صفارات الإنذار بين الساعة 8,59 والساعة 9,01 في مناطق الجليل الأعلى والجليل الأوسط والجليل الغربي وخليج حيفا والكرمل."



وأضاف: "حُددت حوالى خمسة صواريخ أطلقت من لبنان وتم اعتراضها بنجاح."