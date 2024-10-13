تجدد أعمال العنف القبلية في شمال غرب باكستان

قُتل 16 شخصًا على الأقل بينهم ثلاث نساء وطفلان في تجدد لأعمال العنف القبلية في شمال غرب باكستان، وفق مسؤولين.



وتخوض قبائل سنية وشيعية اشتباكات متقطعة منذ أشهر عدة في منطقة كرم الواقعة ضمن نطاق ولاية خيبر بختونخوا.



ومنطقة كرم التي كانت تتمتع سابقًا بحكم شبه ذاتي، تاريخها حافل بالمواجهات الدموية بين قبائل سنية وشيعية أوقعت مئات القتلى على مر السنين.



وكانت قافلة للسنة تسير بحماية قوات شبه عسكرية لدى تعرضها لهجوم، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في إدارة كرم وكالة فرانس برس.



وقال المسؤول: "نتيجة لذلك قُتل 14 شخصا بينهم 3 نساء وطفلان وأصيب ستة آخرون."



وردت شرطة الحدود على الهجوم وقتلت اثنين من المهاجمين، تبيّن أنهم من الشيعة، وفق المسؤول.