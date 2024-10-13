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إيران تندد بالعقوبات الأميركية "غير المشروعة وغير المبررة" على قطاعها النفطيّ

أخبار دولية
2024-10-13 | 05:12
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إيران تندد بالعقوبات الأميركية &quot;غير المشروعة وغير المبررة&quot; على قطاعها النفطيّ
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إيران تندد بالعقوبات الأميركية "غير المشروعة وغير المبررة" على قطاعها النفطيّ

نددت إيران الأحد بالعقوبات الجديدة "غير المشروعة وغير المبررة" التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاعها النفطي ردا على إطلاق طهران دفعة من الصواريخ على إسرائيل هذا الشهر.
     
ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في بيان عن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل منددا "بشدة" بالعقوبات الأميركية "غير المشروعة وغير المبررة".
     
وتستهدف هذه العقوبات القطاع النفطي برمته، بحسب بيان لوزارة الخزانة الاميركية، إضافة الى عشرين ناقلة وشركات مقارها في الخارج اتهمت كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية.
     
وقالت وزارة الخزانة ان الهدف من العقوبات تكثيف الضغط المالي على طهران و"الحد من قدرة النظام على جني العائدات الضرورية لزعزعة استقرار المنطقة ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة".
     
واضاف بقائي أن "سياسة التهديدات والضغط الاقصى" ليس لها أي تأثير في "عزم ايران على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ومصالحها القومية ومواطنيها ضد أي انتهاك وعدوان أجنبي".
     
واعتبر أن العقوبات ستتيح لاسرائيل "مواصلة قتل ابرياء" معتبرا أنها "تشكل تهديدا لسلام المنطقة والعالم ووحدتهما".

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