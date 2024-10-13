عراقجي في بغداد... هذا ما يبحثه

تطورات الأوضاع في المنطقة والتهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران يبحثها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بغداد. كما يتناول البحث ايضًا الجهود المبذولة لمنع اتساعِ نطاق الحرب والدفعِ باتجاه وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، بحسب وكالة الأنباء العراقية التي اشارت الى انه سيكون لكل من إيران والعراق موقف مشترك بشأن الحرب ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين، ومحاولة إبعاد المنطقة عن مغامرات اسرائيل من خلال إحلال السلام.