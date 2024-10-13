حملة "الإمارات معك يا لبنان" مستمرة...

تستمر حملة "الإمارات معك يا لبنان" لدعم الشعب اللبناني الذي يواجه ظروفًا صعبة بسبب الحرب.



وبعدما تم تجهيز 200 طن من المواد الإغاثية، بمشاركة أكثر من 4000 متطوع في دبي السبت، تجمع في محطة أبو ظبي للسفن السياحية الاحد الاف المتطوعين من مغتربين لبنانيين وجنسيات مختلفة عبئة الطرود الإغاثية بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان،

وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء اللبنانيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها لبنان.