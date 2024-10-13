نتانياهو لغوتيريش: لإبعاد اليونيفيل في جنوب لبنان "عن الخطر فورًا"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان عن "الخطر فورًا".



وقال نتانياهو في مقطع مصوّر متوجها إلى غوتيريش: "ابعدوا قوات اليونيفيل عن الخطر. يجب القيام بذلك الآن وفورًا"، وذلك بعدما أصيب خمسة على الأقل من عناصر اليونيفيل في الأيام الاخيرة خلال معارك تدور بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في جنوب لبنان.



وحسب نتانياهو فإنّ القوات الإسرائيلية طلبت من اليونيفيل عدة مرات المغادرة لكنها "قوبلت برفض متكرر" يؤمن "درعا بشرية لحزب الله".



وأضاف: "رفضكم إجلاء جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن لحزب الله. وهذا يعرضهم وحياة جنودنا للخطر".



وأعرب عن أسفه "لإصابة جنود اليونيفيل ونحن نفعل كل ما في وسعنا لمنع هذه الإصابة. ولكن الطريقة البسيطة والواضحة لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر".



ورفضت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) الانسحاب من مواقعها في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، رغم الهجمات التي أوقعت خمسة جرحى في صفوفها خلال يومين، حسبما أفاد المتحدث باسمها السبت وكالة فرانس برس.



وقال المتحدث أندريا تيننتي في مقابلة مع فرانس برس إنّ "الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء بعض مواقعنا على الخط الأزرق وحتى على بعد خمسة كيلومترات من الخط الأزرق" في جنوب لبنان.