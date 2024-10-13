وزير الخارجية الإيراني من بغداد يؤكد "استعداد طهران الكامل لحالة الحرب"



أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من بغداد الأحد "استعداد" طهران "الكامل لحالة الحرب"، مع تشديده على أن بلاده "تريد السلام" وخصوصا في قطاع غزة ولبنان.



وقال عراقجي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين "نحن مستعدون بالكامل لحالة الحرب. نحن لا نخشى الحرب، لكن لا نريدها، نريد السلام وسنعمل من أجل تحقيق سلام عادل في غزة ولبنان". وأشاد بـ"الموقف الحازم" للحكومة العراقية بـ"عدم سماحها بإساءة استخدام مجال العراق الجوي" ضد إيران.