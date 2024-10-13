نتنياهو: سنبذل كل جهد لمنع سقوط خسائر في صفوف اليونيفيل

اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد انه أبلغ نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني بأنه يأسف عن "أي ضرر لحق بقوات اليونيفيل في لبنان.وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس أن "إسرائيل ستبذل كل جهد ممكن لمنع سقوط خسائر في صفوف اليونيفيل وستفعل ما في وسعها للفوز بالحرب".