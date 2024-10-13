سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إصرار المنظمة الدولية على إبقاء جنود اليونيفيل في خط النار لا يمكن فهمه

أشار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون اليوم الأحد الى ان "عدم إقدام الأمم المتحدة على نقل قوات حفظ السلام من مناطق في جنوب لبنان "غير مفهوم" وسط القتال الدائر هناك بين القوات الإسرائيلية وحزب الله."



وقال في بيان ان "تفاصيل الواقعة التي حدثت اليوم الأحد وشملت أفرادا من اليونيفيل تخضع للتحقيق حاليا."



واضاف "عناصر حزب الله يستخدمون مواقع اليونيفيل مخابئ وكمائن لهم. إصرار الأمم المتحدة على إبقاء جنود اليونيفيل في خط النار غير مفهوم".