الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يبحث مع ماكرون الأوضاع في لبنان وغزة



بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هاتفيا الأحد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الوضع في قطاع غزة وفي لبنان.



وناقش الرئيسان كيفية تأمين "وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل"، بحسب البيان الذي ذكر أن بزشكيان "طلب من الرئيس الفرنسي العمل مع دول أوروبية أخرى لإرغام النظام الصهيوني على وضع حد للإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة في غزة ولبنان".

