الرئاسة الفرنسية: ماكرون شدد في حديث مع ميقاتي على الضرورة القصوى لوقف اطلاق النار

أعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس إيمانويل ماكرون أكد في حديث مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي "الضرورة القصوى" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان من دون أي تأخير.



وقال المكتب أن ماكرون حث نظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي آخر على دعم "وقف التصعيد بوجه عام" في الشرق الأوسط.



وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أكد خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان على "مسؤولية إيران في دعم تهدئة شاملة واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه لدى الأطراف المزعزعين للاستقرار الذين يتلقون دعمها".



من جانبه، قال مكتب الرئيس الإيراني إن الزعيمين ناقشا كيفية تأمين "وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل".



وأضاف المكتب أن بزشكيان "طلب من الرئيس الفرنسي العمل مع دول أوروبية أخرى لإرغام النظام الصهيوني على وضع حد للإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة في غزة ولبنان".

