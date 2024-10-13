غوتيريش: الهجمات على اليونيفيل قد ترقى إلى مستوى "جريمة حرب"

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد بالهجمات التي أسفرت عن إصابة عدد من جنود حفظ السلام في لبنان معتبرا أنها قد ترقى إلى مستوى "جريمة حرب".



في بيان، أوضح غوتيريش، فيما تتواجه إسرائيل مع حزب الله في لبنان، أن "طواقم اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان) ومواقعها يجب ألا تتعرض للاستهداف أبدا" مشددا على أن "الهجمات ضد جنود حفظ السلام تنتهك القانون الدولي وقد تشكل جريمة حرب".