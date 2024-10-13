عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا

تجدد أعمال العنف القبلية في شمال غرب باكستان

تجدد أعمال العنف القبلية في شمال غرب باكستان

مروحيات تنقل جنودًا إسرائيليين عند الحدود الشمالية إلى المستشفيات... هذا المشهد داخليًا