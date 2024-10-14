الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان وتايبيه تؤكد نشر "القوات المناسبة" للرد

أخبار دولية
2024-10-14 | 00:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان وتايبيه تؤكد نشر &quot;القوات المناسبة&quot; للرد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان وتايبيه تؤكد نشر "القوات المناسبة" للرد

أطلقت الصين مناورات عسكرية بطائرات وسفن حول تايوان التي أكدت من جهتها أنها نشرت "القوات المناسبة" للرد.
     
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الهدف من المناورات التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك 2024 بـ" (Joint Sword-2024B) هو "اختبار القدرات العملياتية المشتركة" للقوات.
     
وقال المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني الكابتن لي شي إن العمليات تجري "في مناطق بشمال جزيرة تايوان وبجنوبها وشرقها". 
     
وأضاف أن المناورات "تركز على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي وحصار الموانئ والمناطق الرئيسية" و"الهجوم على أهداف بحرية وبرية" و"الاستحواذ المشترك على تفوق شامل".
     
ووصفت الصين هذه التدريبات الجديدة بأنها "تحذيرات جادة" ضد "الأعمال الانفصالية التي تقوم بها قوات +استقلال تايوان+". وقال لي شي "هذه عملية مشروعة وضرورية لحماية سيادة الدولة والوحدة الوطنية".
     
من جهتها، أعلنت تايوان أنها "نشرت القوات المناسبة" ردا على إطلاق الصين مناورات عسكرية تطويقية. 
     
ودعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي الذي تصفه بكين بـ"الانفصالي"، إلى عقد اجتماع أمني "رفيع المستوى" ردا على المناورات العسكرية الصينية حول تايوان، حسبما أعلن مسؤول في الحكومة. 
     
وقال مسؤول الأمن التايواني جوزف وو للصحافة: "في ما يتعلق بالمناورات (الصينية) هذا الصباح (الاثنين)، دعا الرئيس إلى اجتماع أمني وطني رفيع المستوى وأصدر تعليمات واضحة بشأن سبل الرد على التهديدات العسكرية الصينية وردود فعل الوزارات المعنية". 
     
وقال  الأمين العام للمجلس الوطني للأمن التايواني وو،، إن هذه المناورات التي أعلنت عنها الصين فجر الاثنين "تتعارض مع القانون الدولي واللوائح الدولية وتتطلب إنذارا".
     
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

مناورات

عسكرية

تايوان

وتايبيه

"القوات

المناسبة"

LBCI التالي
واشنطن: المناورات العسكرية الصينية "غير مبررة" وتزيد خطر التصعيد
وزير الدفاع الأميركي يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان سلامة قوة حفظ السلام في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:52

الرئيس التايواني يتعهد "حماية" الجزيرة بعد بدء مناورات عسكرية صينية

LBCI
أخبار دولية
00:47

واشنطن: المناورات العسكرية الصينية "غير مبررة" وتزيد خطر التصعيد

LBCI
أخبار دولية
00:53

خفر السواحل الصينيون يعلنون تنفيذ "عمليات تفتيش" في المياه المحيطة بتايوان

LBCI
أخبار دولية
2024-09-20

الصين: مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تنتهك مبدأ "صين واحدة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:24

رئيس الأركان الإسرائيلي يعتبر هجوم حزب الله بالمسيّرات على قاعدة عسكرية "مؤلما"

LBCI
أخبار دولية
03:24

بعد هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا... هذه هي آخر التطورات

LBCI
أخبار دولية
02:01

وزير خارجية بريطانيا يشارك في اجتماع لنظرائه الأوروبيين للمرة الأولى منذ عامين

LBCI
أخبار دولية
01:52

الرئيس التايواني يتعهد "حماية" الجزيرة بعد بدء مناورات عسكرية صينية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-25

محمد رمضان ممنوع من دخول مصر؟

LBCI
خبر عاجل
2024-10-08

قرار وثلاثة تعاميم لوزير التربية حول المدارس والجامعات الخاصة

LBCI
أخبار لبنان
07:13

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مناشدة من النازحين العراقيين في لبنان: "أنقذونا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:32

هكذا كان ليل الجنوب...

LBCI
أخبار لبنان
03:28

تسجيل صوتي للشهيد السيد حسن نصرالله يتحدث فيه عن المسيرات

LBCI
أخبار دولية
03:24

بعد هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا... هذه هي آخر التطورات

LBCI
أخبار دولية
16:29

عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أضرار داخل اسرائيل التي توسع عمليتها البرية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

حدثان بارزان اليوم في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تفاصيل عن الحركة الدبلوماسية في عواصم الغرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اليكم ماذا يؤشر كلام غالنت عن عدم السماح لحزب الله بالعودة إلى المناطق الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

النبطية تحت النار: الحرب تدمر التراث المعماري لسوقها وتستهدف الذاكرة الجماعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:53

بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو وبايدن

LBCI
خبر عاجل
17:45

الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

بيان لحزب الله... هذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
14:56

مصدر سياسي ينفي لإذاعة الجيش الاسرائيلي صدور تعليمات من المستوى السياسي بوقف الغارات على ضاحية بيروت ويؤكد ان كامل لبنان "هدف عسكري وفق أهدافنا"

LBCI
أخبار لبنان
17:39

المقاومة الإسلامية: ما شهده جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظر العدو إذا قرر الإستمرار في الإعتداء

LBCI
أخبار لبنان
07:13

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ

LBCI
أخبار لبنان
14:04

المقاومة الإسلامية:‏ ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية ‏على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي المناطق أطلقنا سربًا من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More