الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان وتايبيه تؤكد نشر "القوات المناسبة" للرد

أطلقت الصين مناورات عسكرية بطائرات وسفن حول تايوان التي أكدت من جهتها أنها نشرت "القوات المناسبة" للرد.وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الهدف من المناورات التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك 2024 بـ" (Joint Sword-2024B) هو "اختبار القدرات العملياتية المشتركة" للقوات.وقال المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني الكابتن لي شي إن العمليات تجري "في مناطق بشمال جزيرة تايوان وبجنوبها وشرقها".وأضاف أن المناورات "تركز على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي وحصار الموانئ والمناطق الرئيسية" و"الهجوم على أهداف بحرية وبرية" و"الاستحواذ المشترك على تفوق شامل".ووصفت الصين هذه التدريبات الجديدة بأنها "تحذيرات جادة" ضد "الأعمال الانفصالية التي تقوم بها قوات +استقلال تايوان+". وقال لي شي "هذه عملية مشروعة وضرورية لحماية سيادة الدولة والوحدة الوطنية".من جهتها، أعلنت تايوان أنها "نشرت القوات المناسبة" ردا على إطلاق الصين مناورات عسكرية تطويقية.ودعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي الذي تصفه بكين بـ"الانفصالي"، إلى عقد اجتماع أمني "رفيع المستوى" ردا على المناورات العسكرية الصينية حول تايوان، حسبما أعلن مسؤول في الحكومة.وقال مسؤول الأمن التايواني جوزف وو للصحافة: "في ما يتعلق بالمناورات (الصينية) هذا الصباح (الاثنين)، دعا الرئيس إلى اجتماع أمني وطني رفيع المستوى وأصدر تعليمات واضحة بشأن سبل الرد على التهديدات العسكرية الصينية وردود فعل الوزارات المعنية".وقال الأمين العام للمجلس الوطني للأمن التايواني وو،، إن هذه المناورات التي أعلنت عنها الصين فجر الاثنين "تتعارض مع القانون الدولي واللوائح الدولية وتتطلب إنذارا".