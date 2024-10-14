واشنطن: المناورات العسكرية الصينية "غير مبررة" وتزيد خطر التصعيد

دانت الولايات المتحدة المناورات العسكرية الصينية حول تايوان، ووصفتها بأنها "غير مبررة" وتزيد من خطر التصعيد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المناورات العسكرية المشتركة لجيش التحرير الشعبي (الصيني) في مضيق تايوان وحول تايوان".



وأضاف أن رد الجيش الصيني "عبر استفزازات عسكرية على خطاب سنوي معتاد للرئيس التايواني لاي تشينغ-تي الخميس هو غير مبرر وينطوي على خطر حصول تصعيد".