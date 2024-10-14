خفر السواحل الصينيون يعلنون تنفيذ "عمليات تفتيش" في المياه المحيطة بتايوان

أعلن خفر السواحل الصينيون أنهم نشروا أربعة أساطيل لإجراء "عمليات تفتيش" في المياه المحيطة بتايوان، بُعيد بدء بكين مناورات عسكرية حول الجزيرة.وقال المتحدث باسم خفر السواحل ليو ديجون في بيان إن الأساطيل 2901 و1305 و1303 و2102 تشارك في "عمليات تفتيش لإنفاذ القانون في المياه المحيطة بجزيرة تايوان (...) وفقا للقانون القائم على مبدأ "صين واحدة"" الذي بموجبه تُعتبر تايوان جزءا من الأراضي الصينية.