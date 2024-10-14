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بعثة مشتركة من الصحة العالمية والهلال الأحمر تزود مستشفيَين بشمال غزة بالإمدادات

أخبار دولية
2024-10-14 | 07:58
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بعثة مشتركة من الصحة العالمية والهلال الأحمر تزود مستشفيَين بشمال غزة بالإمدادات
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بعثة مشتركة من الصحة العالمية والهلال الأحمر تزود مستشفيَين بشمال غزة بالإمدادات

تمكنت بعثة مشتركة من منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني من إجلاء مرضى وتزويد مستشفيَيْن في شمال قطاع غزة بالإمدادات، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس على منصة إكس الأحد. 
     
وقال غبرييسوس: "تمكنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أخيرا من الوصول إلى مستشفيَي كمال عدوان والصحابة أمس (السبت) بعد تسع محاولات هذا الأسبوع". 
     
وذكر أن "المهمات أُنجزت بينما كانت المعارك لا تزال مستمرة". 
     
وأضاف أن السائقين تعرضوا لمعاملة مهينة واحتُجزوا بعض الوقت عند نقطة تفتيش، مشددا على أن "هذا أمر غير مقبول".

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