الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السويد تريد من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
2024-10-14 | 00:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
السويد تريد من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن الأحد أن بلاده تريد من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بعد هجمات عدة على أهداف إسرائيلية في السويد تُلقي ستوكهولم باللوم فيها على إيران.
وكانت وكالة الاستخبارات في الدولة الاسكندنافية "سابو" قد اتهمت إيران بتجنيد عناصر من عصابات إجرامية سويدية لارتكاب "أعمال عنف" ضد مصالح إسرائيلية وغيرها في السويد، وهو ما نفته طهران.
وقال كريسترسن لصحيفة إكسبرسن اليومية: "نريد من السويد أن تعالج بجدية، مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، الصلة الإشكالية بشكل لا يصدق بين حرس الثورة الإسلامية ودوره المدمر في منطقة (الشرق الأوسط)، وكذلك أفعاله المتنامية في دول أوروبية عدة، بما فيها السويد".
وأضاف: "الخيار الوحيد المعقول... هو أن نحصل على تصنيف مشترك للإرهابيين، حتى نتمكن من التصرف على نطاق أوسع من العقوبات القائمة حاليا".
وتم استهداف الكثير من المصالح الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة في السويد.
وفي أوائل تشرين الأول، استُهدفت السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار لم يسفر عن أي إصابات.
ووقعت حوادث أخرى قرب السفارة منذ بدء الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول 2023. وفي شباط، عثر على قنبلة يدوية قرب المبنى، وهو ما وصفه السفير الإسرائيلي بأنه محاولة اعتداء.
وفي أيار، سُجّل إطلاق نار خارج المبنى، ما استدعى زيادة الإجراءات الأمنية في محيط المصالح الإسرائيلية في السويد.
كما استهدف هجومان شركة إسرائيلية للتكنولوجيا العسكرية في الأشهر الستة الماضية.
وفي أيار، نقلت صحيفة داغنز نيهيتر Dagens Nyheter السويدية عن وثائق من وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد تشير إلى أن إيران جنّدت كلا من رئيس شبكة "فوكستروت" الإجرامية السويدية رافا ماجد وخصمه اللدود زعيم عصابة "رومبا" اسماعيل عبده.
وفي أوائل تشرين الأول، ذكرت القناة العامة السويدية "إس في تي" أن الهجومين الأخيرين على سفارتَي إسرائيل في ستوكهولم وكوبنهاغن نُفّذا بتكليف من فوكستروت بناء على أوامر إيران.
أخبار دولية
السويد
الاتحاد الأوروبي
الحرس الثوري الإيراني
التالي
بعثة مشتركة من الصحة العالمية والهلال الأحمر تزود مستشفيَين بشمال غزة بالإمدادات
خفر السواحل الصينيون يعلنون تنفيذ "عمليات تفتيش" في المياه المحيطة بتايوان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:11
بوريل: دول الاتحاد الأوروبي تأخرت في التنديد بهجمات إسرائيل على قوات اليونيفيل في لبنان
آخر الأخبار
03:11
بوريل: دول الاتحاد الأوروبي تأخرت في التنديد بهجمات إسرائيل على قوات اليونيفيل في لبنان
0
آخر الأخبار
11:30
تسنيم: قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني يقول طهران مستعدة للرد على "أي خطوة خاطئة" من قبل إسرائيل
آخر الأخبار
11:30
تسنيم: قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني يقول طهران مستعدة للرد على "أي خطوة خاطئة" من قبل إسرائيل
0
آخر الأخبار
2024-10-11
"رويترز" عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي: من المتوقع أن يفرض التكتل الاثنين أول عقوبات على صلة بنقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا
آخر الأخبار
2024-10-11
"رويترز" عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي: من المتوقع أن يفرض التكتل الاثنين أول عقوبات على صلة بنقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا
0
أخبار دولية
2024-10-10
إطلاق نار يستهدف شركة إسرائيلية في السويد ولا إصابات
أخبار دولية
2024-10-10
إطلاق نار يستهدف شركة إسرائيلية في السويد ولا إصابات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:24
رئيس الأركان الإسرائيلي يعتبر هجوم حزب الله بالمسيّرات على قاعدة عسكرية "مؤلما"
أخبار دولية
03:24
رئيس الأركان الإسرائيلي يعتبر هجوم حزب الله بالمسيّرات على قاعدة عسكرية "مؤلما"
0
أخبار دولية
03:24
بعد هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا... هذه هي آخر التطورات
أخبار دولية
03:24
بعد هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا... هذه هي آخر التطورات
0
أخبار دولية
02:01
وزير خارجية بريطانيا يشارك في اجتماع لنظرائه الأوروبيين للمرة الأولى منذ عامين
أخبار دولية
02:01
وزير خارجية بريطانيا يشارك في اجتماع لنظرائه الأوروبيين للمرة الأولى منذ عامين
0
أخبار دولية
01:52
الرئيس التايواني يتعهد "حماية" الجزيرة بعد بدء مناورات عسكرية صينية
أخبار دولية
01:52
الرئيس التايواني يتعهد "حماية" الجزيرة بعد بدء مناورات عسكرية صينية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-25
محمد رمضان ممنوع من دخول مصر؟
فنّ
2024-06-25
محمد رمضان ممنوع من دخول مصر؟
0
خبر عاجل
2024-10-08
قرار وثلاثة تعاميم لوزير التربية حول المدارس والجامعات الخاصة
خبر عاجل
2024-10-08
قرار وثلاثة تعاميم لوزير التربية حول المدارس والجامعات الخاصة
0
أخبار لبنان
07:13
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ
أخبار لبنان
07:13
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مناشدة من النازحين العراقيين في لبنان: "أنقذونا"
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مناشدة من النازحين العراقيين في لبنان: "أنقذونا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:32
هكذا كان ليل الجنوب...
أمن وقضاء
03:32
هكذا كان ليل الجنوب...
0
أخبار لبنان
03:28
تسجيل صوتي للشهيد السيد حسن نصرالله يتحدث فيه عن المسيرات
أخبار لبنان
03:28
تسجيل صوتي للشهيد السيد حسن نصرالله يتحدث فيه عن المسيرات
0
أخبار دولية
03:24
بعد هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا... هذه هي آخر التطورات
أخبار دولية
03:24
بعد هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا... هذه هي آخر التطورات
0
أخبار دولية
16:29
عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا
أخبار دولية
16:29
عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أضرار داخل اسرائيل التي توسع عمليتها البرية في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أضرار داخل اسرائيل التي توسع عمليتها البرية في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حدثان بارزان اليوم في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حدثان بارزان اليوم في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تفاصيل عن الحركة الدبلوماسية في عواصم الغرب
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تفاصيل عن الحركة الدبلوماسية في عواصم الغرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اليكم ماذا يؤشر كلام غالنت عن عدم السماح لحزب الله بالعودة إلى المناطق الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اليكم ماذا يؤشر كلام غالنت عن عدم السماح لحزب الله بالعودة إلى المناطق الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
النبطية تحت النار: الحرب تدمر التراث المعماري لسوقها وتستهدف الذاكرة الجماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
النبطية تحت النار: الحرب تدمر التراث المعماري لسوقها وتستهدف الذاكرة الجماعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:53
بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..
أمن وقضاء
11:53
بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..
2
خبر عاجل
14:11
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو وبايدن
خبر عاجل
14:11
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو وبايدن
3
خبر عاجل
17:45
الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة
خبر عاجل
17:45
الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة
4
أمن وقضاء
06:00
بيان لحزب الله... هذا ما جاء فيه
أمن وقضاء
06:00
بيان لحزب الله... هذا ما جاء فيه
5
خبر عاجل
14:56
مصدر سياسي ينفي لإذاعة الجيش الاسرائيلي صدور تعليمات من المستوى السياسي بوقف الغارات على ضاحية بيروت ويؤكد ان كامل لبنان "هدف عسكري وفق أهدافنا"
خبر عاجل
14:56
مصدر سياسي ينفي لإذاعة الجيش الاسرائيلي صدور تعليمات من المستوى السياسي بوقف الغارات على ضاحية بيروت ويؤكد ان كامل لبنان "هدف عسكري وفق أهدافنا"
6
أخبار لبنان
17:39
المقاومة الإسلامية: ما شهده جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظر العدو إذا قرر الإستمرار في الإعتداء
أخبار لبنان
17:39
المقاومة الإسلامية: ما شهده جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظر العدو إذا قرر الإستمرار في الإعتداء
7
أخبار لبنان
07:13
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ
أخبار لبنان
07:13
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ
8
أخبار لبنان
14:04
المقاومة الإسلامية: ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي المناطق أطلقنا سربًا من المسيّرات الإنقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا
أخبار لبنان
14:04
المقاومة الإسلامية: ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي المناطق أطلقنا سربًا من المسيّرات الإنقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More