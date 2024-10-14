الرئيس التايواني يتعهد "حماية" الجزيرة بعد بدء مناورات عسكرية صينية

تعهد رئيس تايوان لاي تشينغ-تي بـ"حماية" الجزيرة التي تحظى بالحكم الذاتي، عقب بدء الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق حولها.



وقال لاي في منشور على فيسبوك: "في مواجهة التهديدات الخارجية، أرغب في أن أطمئن مواطنيّ الى أن الحكومة ستواصل الدفاع عن النظام الديمقراطي والحر، حماية تايوان الديمقراطية، وصون الأمن القومي".