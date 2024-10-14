رئيس الأركان الإسرائيلي يعتبر هجوم حزب الله بالمسيّرات على قاعدة عسكرية "مؤلما"

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن الهجوم الذي شنّه حزب الله بطائرات مسيّرة على قاعدة تدريب عسكرية الأحد كان "صعبا ومؤلما".وقال هاليفي: "نحن في حرب، وهجوم على قاعدة للتدريب في الجبهة الداخلية هو أمر صعب ونتائجه مؤلمة"، وذلك أثناء تفقده قاعدة التدريب العائدة للواء غولاني في بنيامينا جنوب مدينة حيفا، حيث أعلن الجيش الأحد مقتل أربعة جنود على الأقل جراء الهجوم.