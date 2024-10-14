مسعفون فلسطينيون: استشهاد 10 على الأقل جراء ضربات إسرائيلية على مركز لتوزيع الأغذية في غزة

أعلن مسعفون فلسطينيون أن عشرة أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب ما لا يقل عن 30 في ضربات جوية إسرائيلية على مركز لتوزيع المواد الغذائية في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.



وأشاروا إلى أن بينهم نساء وأطفال.