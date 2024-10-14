وزير الخارجية الإيراني يلتقي ممثلا للحوثيين في عُمان

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط محمد عبدالسلام، ممثل المتمردين الحوثيين اليمنيين المدعومين من طهران، بحسب الوزارة.



ونشرت الخارجية الإيرانية صورا للقاء بين الوزير والمتحدث باسم حركة "أنصار الله" ورئيس وفدها المفاوض بشأن النزاع اليمني. وكان عراقجي وصل الإثنين الى سلطنة عمان حيث التقى نظيره بدر البوسعيدي، ضمن جولة إقليمية يجريها في خضم توتر متصاعد بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.