الصين: "استقلال تايوان" يتعارض مع إحلال السلام

حذّرت الصين من أن السعي إلى "استقلال تايوان" يتعارض مع إحلال السلام في المنطقة، تزامنا مع مناورات أطلقها جيشها في محيط الجزيرة الخاضعة لحكم ذاتي.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "استقلال تايوان وإرساء السلام في مضيق تايوان هما أمران متعارضان"، محذرة من أن "الاستفزازات من قبل القوى المؤيدة للاستقلال سيواجه بالضرورة بإجراءات مضادة".