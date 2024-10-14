أوكرانيا تعلن تدمير طائرة نقل عسكرية في روسيا

أعلنت أوكرانيا أن قواتها دمّرت طائرة نقل عسكرية في مطار عسكري في عمق الأراضي الروسية خلال نهاية الأسبوع، في أحدث هجوم تعلن كييف تنفيذه في مناطق بعيدة عن الحدود.



وأفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأنها دمرت طائرة نقل من طراز "تو-134" ليل السبت الأحد في مطار عسكري بمنطقة أورنبورغ الواقعة على مسافة نحو ألف كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.



وأوضحت الاستخبارات العسكرية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن "هذه الطائرات التي تعود للحقبة السوفياتية تستخدم خصوصا لنقل (أفراد) قيادة وزارة الدفاع الروسية".



ونشر جهاز الاستخبارات فيديو لما قال إنه هجوم بإضرام النار، يظهر النيران تندلع داخل طائرة، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طريقة تنفيذه.



ولم تعلّق موسكو على هذه المزاعم.