الصحة العالمية: المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بدأت في وسط غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بدأت في وسط غزة.



وذكرت المنظمة عبر منصة "إكس"، أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى نحو 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء قطاع غزة في أقل من أسبوعين ضمن الجولة الثانية من حملة التطعيم.