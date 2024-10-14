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الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفات من لبنان في أجواء إسرائيل
أخبار دولية
2024-10-14 | 05:30
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الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفات من لبنان في أجواء إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان، بينما سمع صحافيون في وكالة فرانس برس دوي انفجارات في أجواء قاعدة تدريب عسكرية أصابتها مسيّرة أطلقها حزب الله الأحد وقتل فيها أربعة جنود.
وقال الجيش في بيان: "متابعة لإطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق شارون، والمنشية، ووادي عارة، تمّ رصد إطلاق بعض المقذوفات من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا "اعتراضها جميعها بنجاح".
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