مقتل 3 رجال شرطة على الأقل في هجوم بشمال غرب باكستان

أفاد مصدر من الشرطة الباكستانية لرويترز أن ثلاثة على الأقل من رجال الشرطة قُتلوا في شمال غرب البلاد عندما اقتحم مسلحون مقرا محليا للشرطة في إقليم خيبر بختون خوا.



وأعلن متحدث باسم جماعة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.