الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين قادمتين من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرتين قادمتين من الأراضي السورية الاثنين، بعد يوم على مقتل أربعة جنود إثر هجوم بمسيّرة نفّذه حزب الله ضد قاعدة عسكرية إسرائيلية.



وأفاد بيان للجيش "قبل قليل اعترض سلاح الجو مُسيرتين كانتا في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية من سوريا. تم اعتراض المسيرتيْن قبل اختراقهما إلى داخل الاجواء إسرائيل".