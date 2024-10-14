قصف إسرائيلي يستهدف خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى

عاش نازحون فلسطينيون في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ليلة دامية بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.



وتسببت الغارات الإسرائيلية في اندلاع حريق كبير امتد على نحو 30 خيمة.



وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "القصف الإسرائيلي هو السابع من نوعه الذي يستهدف خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع قبل أكثر من عام".