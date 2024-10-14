بريطانيا تفرض عقوبات على عسكريين إيرانيين كبار بسبب الهجوم على إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا فرضت عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من تشرين الأول.



وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تستهدف شخصيات كبيرة في الجيش والقوات الجوية وكيانات مرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز في إيران.