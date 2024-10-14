نتنياهو: إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله في كل مناطق لبنان بما فيها بيروت

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ستهاجم حزب الله في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت.



كلام نتنياهو جاء خلال زيارة لقاعدة عسكرية استهدفها حزب الله بطائرة مسيرة أمس الأحد.

