أدرعي: الجيش الاسرائيليّ والشاباك قضيا على قائد القوة الجوية في حماس

#عاجل🔻جيش الدفاع والشاباك قضيا على قائد القوة الجوية في حماس الأرهابية
🔻أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات والشاباك خلال شهر أيلول الماضي وقضت على المخرب المدعو سامر أبو دقة قائد القوة الجوية في حماس والذي خلف قائد القوة السابق الذي تمت تصفيته في شهر… pic.twitter.com/nUxumAhPHx
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2024
#عاجل🔻جيش الدفاع والشاباك قضيا على قائد القوة الجوية في حماس الأرهابية
🔻أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات والشاباك خلال شهر أيلول الماضي وقضت على المخرب المدعو سامر أبو دقة قائد القوة الجوية في حماس والذي خلف قائد القوة السابق الذي تمت تصفيته في شهر… pic.twitter.com/nUxumAhPHx