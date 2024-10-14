نتنياهو جدد دعوته لانسحاب اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتهامات بأن قوات إسرائيلية استهدفت عمدا قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) ووصفها بأنها "زائفة تماما".



وجدد في السياق دعوته لانسحاب القوة من مناطق القتال.



واكد نتنياهو أن الجيش بذل قصارى جهده لتجنب إيذاء أفراد اليونيفيل في أثناء استهداف حزب الله، معتبرا أن " أفضل طريق لضمان سلامة أفراد اليونيفيل هو أن تستجيب اليونيفيل لطلب إسرائيل والابتعاد موقتا عن طريق الأذى".