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استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في جنين

أخبار دولية
2024-10-14 | 14:27
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استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في جنين
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استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في جنين

استُشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيليّ خلال عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

     

وقال الجيش الإسرائيلي في اتصال مع وكالة فرانس برس إنه "ينظر في التقارير" بهذا الشأن.

     

وفي بيان مقتضب، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية "شهيدان برصاص الاحتلال في جنين".

     

وأوضح محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب أن قوة من الجيش الاسرائيلي حاصرت أحد المنازل في مخيم جنين الملاصق للمدينة "واعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل وكانوا يطلقون النار تجاه أي مواطن يتحرك، ما أدى الى استشهاد طفل وشاب في العشرينات من عمره".

     

ونشرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) هوية القتيلين وهما ريان ابراهيم السيد البالغ 17 عاما ومحمود أبو الرب.

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