أكثر من عشرة قتلى بعد انقلاب حافلة على طريق سريع في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون، منهم ثمانية في حالات حرجة، وذلك بعد انقلاب حافلة على طريق سريع في مصر.



وأكدت الوزارة أنها أرسلت 28 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق الجلالة السريع الذي يربط القاهرة بمدن ساحلية على البحر الأحمر منها العين السخنة.



وأوضحت أن المصابين نقلوا إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس.



وذكرت وسائل إعلام محلية منها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة أن الحادث شمل طلابا من جامعة الجلالة الواقعة في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وهي أحد المشروعات الوطنية للحكومة في محافظة السويس.