الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستستمع لواشنطن لكن ستتخذ قراراتها بنفسها
أخبار دولية
2024-10-15 | 00:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستستمع لواشنطن لكن ستتخذ قراراتها بنفسها
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم، أن إسرائيل ستستمع إلى الولايات المتحدة لكنها ستتخذ قراراتها بنفسها بناء على مصلحتها الوطنية.
وكان البيان مرفقا بمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست جاء فيه أن نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية، وليس أهدافا نووية أو نفطية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
نتنياهو
إسرائيل
واشنطن
التالي
كوريا الشمالية تفجّر أجزاء من طرق تربطها بالجنوب
أكثر من عشرة قتلى بعد انقلاب حافلة على طريق سريع في مصر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:50
واشنطن بوست: نتنياهو أبلغ أميركا بأن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية
آخر الأخبار
16:50
واشنطن بوست: نتنياهو أبلغ أميركا بأن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية
0
أخبار دولية
2024-08-02
بايدن يؤكد لنتنياهو التزام واشنطن أمن إسرائيل بمواجهة أيّ تهديدات من إيران
أخبار دولية
2024-08-02
بايدن يؤكد لنتنياهو التزام واشنطن أمن إسرائيل بمواجهة أيّ تهديدات من إيران
0
آخر الأخبار
2024-07-21
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيجتمع قبل ساعات من مغادرته إلى واشنطن بالفريق المفاوض بشأن صفقة المحتجزين
آخر الأخبار
2024-07-21
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيجتمع قبل ساعات من مغادرته إلى واشنطن بالفريق المفاوض بشأن صفقة المحتجزين
0
أخبار دولية
2024-07-20
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو متردّد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن
أخبار دولية
2024-07-20
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو متردّد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:33
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024
أخبار دولية
04:33
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024
0
أخبار دولية
02:44
وزير الدفاع الروسي يجري محادثات "جوهرية" في الصين
أخبار دولية
02:44
وزير الدفاع الروسي يجري محادثات "جوهرية" في الصين
0
أخبار دولية
02:38
قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني يحضر مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري في طهران
أخبار دولية
02:38
قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني يحضر مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري في طهران
0
أخبار دولية
01:40
إيطاليا تنقل مجموعة أولى من المهاجرين الى ألبانيا في سابقة لدولة أوروبية
أخبار دولية
01:40
إيطاليا تنقل مجموعة أولى من المهاجرين الى ألبانيا في سابقة لدولة أوروبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
14:33
بمشهد من أحد أشهر أعماله... تحية مؤثرة من وليد توفيق إلى لبنان وجنوبه
فنّ
14:33
بمشهد من أحد أشهر أعماله... تحية مؤثرة من وليد توفيق إلى لبنان وجنوبه
0
آخر الأخبار
2024-10-13
هيئة البث الإسرائيلية: رصد ١٥٠ عملية إطلاق خلال اليوم من لبنان باتجاه إسرائيل
آخر الأخبار
2024-10-13
هيئة البث الإسرائيلية: رصد ١٥٠ عملية إطلاق خلال اليوم من لبنان باتجاه إسرائيل
0
آخر الأخبار
23:37
رويترز: التلفزيون الرسمي الإيراني يبث لقطات لمن يبدو أنه قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في مراسم تأبين لقائد بالحرس الثوري قتل في لبنان
آخر الأخبار
23:37
رويترز: التلفزيون الرسمي الإيراني يبث لقطات لمن يبدو أنه قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في مراسم تأبين لقائد بالحرس الثوري قتل في لبنان
0
آخر الأخبار
2024-10-14
اطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع اسرائيلية في الجليل الأعلى
آخر الأخبار
2024-10-14
اطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع اسرائيلية في الجليل الأعلى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:29
بعد المجزرة الإسرائيلية في بلدة أيطو... هذا ما قاله صاحب المنزل للـLBCI
أخبار لبنان
03:29
بعد المجزرة الإسرائيلية في بلدة أيطو... هذا ما قاله صاحب المنزل للـLBCI
0
أمن وقضاء
03:19
تعرض مدينة بعلبك وقرى القضاء لسلسلة غارات اسرائيلية متزامنة ليلا...
أمن وقضاء
03:19
تعرض مدينة بعلبك وقرى القضاء لسلسلة غارات اسرائيلية متزامنة ليلا...
0
أمن وقضاء
03:17
في البقاع... غارات عنيفة الليلة الماضية
أمن وقضاء
03:17
في البقاع... غارات عنيفة الليلة الماضية
0
أخبار لبنان
03:14
هدوء حذر يخيّم على الضاحية الجنوبية لبيروت
أخبار لبنان
03:14
هدوء حذر يخيّم على الضاحية الجنوبية لبيروت
0
أخبار دولية
02:38
قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني يحضر مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري في طهران
أخبار دولية
02:38
قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني يحضر مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري في طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
16:53
البقاع يتعرض لغارات اسرائيلية مكثفة...
تقارير نشرة الاخبار
16:53
البقاع يتعرض لغارات اسرائيلية مكثفة...
0
تقارير نشرة الاخبار
16:51
آخر التطورات بالداخل الاسرائيلي بعد سلسلة هجمات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
16:51
آخر التطورات بالداخل الاسرائيلي بعد سلسلة هجمات حزب الله
0
أخبار دولية
14:20
نتنياهو جدد دعوته لانسحاب اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان
أخبار دولية
14:20
نتنياهو جدد دعوته لانسحاب اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
المساعدات بالأطنان.. إليكم مسارها من المطار إلى المستفيدين
تقارير نشرة الاخبار
14:08
المساعدات بالأطنان.. إليكم مسارها من المطار إلى المستفيدين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:56
صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي
خبر عاجل
10:56
صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي
2
خبر عاجل
07:45
معلومات للـ LBCI: المبنى المستهدف في ايطو يضم 4 شقق يقطنها أكثر من 20 شخصاً والمحصلة حتى اللحظة بلغت 8 شهداء
خبر عاجل
07:45
معلومات للـ LBCI: المبنى المستهدف في ايطو يضم 4 شقق يقطنها أكثر من 20 شخصاً والمحصلة حتى اللحظة بلغت 8 شهداء
3
خبر عاجل
07:16
استهداف منزل على طريق ايطو - اهدن (فيديو)
خبر عاجل
07:16
استهداف منزل على طريق ايطو - اهدن (فيديو)
4
خبر عاجل
05:37
تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
خبر عاجل
05:37
تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
5
خبر عاجل
05:52
أدرعي إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي
خبر عاجل
05:52
أدرعي إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي
6
خبر عاجل
08:21
معلومات للـ LBCI: تبيّن أن آل فقيه من العائلات المستأجرة في ايطو ولا علاقة لمراسل المنار ووصل عدد الشهداء الى 18 بحسب معلومات اولية
خبر عاجل
08:21
معلومات للـ LBCI: تبيّن أن آل فقيه من العائلات المستأجرة في ايطو ولا علاقة لمراسل المنار ووصل عدد الشهداء الى 18 بحسب معلومات اولية
7
أخبار لبنان
09:36
مشاهد خاصة للـLBCI من المنزل المستهدف في أيطو - قضاء زغرتا
أخبار لبنان
09:36
مشاهد خاصة للـLBCI من المنزل المستهدف في أيطو - قضاء زغرتا
8
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي: قضينا على محمد كامل نعيم وهو قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله من خلال غارات في النبطية
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي: قضينا على محمد كامل نعيم وهو قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله من خلال غارات في النبطية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More