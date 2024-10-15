مكتب نتنياهو: إسرائيل ستستمع لواشنطن لكن ستتخذ قراراتها بنفسها

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم، أن إسرائيل ستستمع إلى الولايات المتحدة لكنها ستتخذ قراراتها بنفسها بناء على مصلحتها الوطنية.



وكان البيان مرفقا بمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست جاء فيه أن نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية، وليس أهدافا نووية أو نفطية.