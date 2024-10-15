تايوان ترصد 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة في عدد قياسي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنّها رصدت 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة، وذلك بعد أن أجرت بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق استمرت يوما واحدا.



وقالت الوزارة في بيان، إنّها رصدت اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الإثنين وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء ما مجموعه 153 طائرة عسكرية صينية، مشيرة إلى أنّ هذا العدد قياسي بالنسبة ليوم واحد.



كما رصدت وزارة الدفاع التايوانية 14 سفينة بحرية صينية في الفترة نفسها.