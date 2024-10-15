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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ضد ترامب منذ سنوات

أخبار دولية
2024-10-15 | 00:29
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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ضد ترامب منذ سنوات
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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ضد ترامب منذ سنوات

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب منذ سنوات، محذرا من "عواقب وخيمة" إذا هاجمت طهران أي مواطن أميركي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض شون سافيت" "إننا نعتبر الأمر مسألة تتعلق بالأمن القومي والوطني لها أولوية قصوى، وندين إيران بشدة بسبب هذه التهديدات الوقحة. إذا هاجمت إيران أيا من مواطنينا، بمن فيهم الذين يواصلون خدمة الولايات المتحدة أو أولئك الذين خدموا سابقا، فإنها ستواجه عواقب وخيمة".

أخبار دولية

البيت الأبيض

الولايات المتحدة

التهديدات الإيرانية

ترامب

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