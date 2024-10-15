أستراليا تحث مواطنيها على مغادرة إسرائيل في ظل التوتر المتصاعد

حذرت أستراليا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وحثت رعاياها هناك على المغادرة بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة، وعزت ذلك إلى الصراع بين إسرائيل وحزب الله.



وقالت وزيرة الخارجية بيني وانغ في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين: "الحكومة الأسترالية لديها مخاوف شديدة من أن الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قد يتدهور بسرعة".



وذكرت الحكومة الأسترالية في تحذيرها من السفر، أن التهديد بشن هجمات ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية في أنحاء المنطقة لا يزال قائما.



وأشارت أن بعض شركات الطيران قلصت رحلاتها إلى إسرائيل أو علقتها بعد أن أدى تصعيد الصراع إلى عمليات إغلاق للمجال الجوي.