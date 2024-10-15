أوكرانيا تنفي إمداد متمردي مالي بمسيرات

نفت أوكرانيا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، تقارير إعلامية تتحدث عن مشاركتها في تزويد المتمردين الذين يقاتلون في شمال مالي بطائرات مسيرة.



وذكرت صحيفة لو موند الفرنسية أن مقاتلي الطوارق في مالي يستخدمون طائرات مسيرة أوكرانية في إطار دعم "سري ولكن حاسم" من كييف ضد جيش مالي ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التي قالت إنها تقاتل إلى جانب الجيش.



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: "ترفض أوكرانيا بشدة الاتهامات التي أطلقتها مؤخرا وسائل إعلام دولية بشأن تورط مزعوم لدولتنا في توريد طائرات مسيرة للمتمردين في مالي".

