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بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تطالب بوقف الهجمات على اليونيفيل

أخبار دولية
2024-10-15 | 00:49
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بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تطالب بوقف الهجمات على اليونيفيل
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بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تطالب بوقف الهجمات على اليونيفيل

دانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا "التهديدات" التي تتعرّض لها قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (اليونيفيل)، مطالبة بأن "تتوقف فورا" الهجمات التي تستهدف هذه القوات.
     
وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك: "نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا العميق في أعقاب الهجمات الأخيرة على قواعد اليونيفيل والتي أسفرت عن إصابة عدد من القبعات الزرق بجروح".
     
وأضاف البيان: "نحن ندين كلّ التهديدات التي يتعرّض لها أمن اليونيفيل"، مطالبين بأن "تتوقّف فورا هذه الهجمات".
     
وإذ أشار الوزراء إلى أنّ أيّ "هجوم متعمّد" على قوات حفظ السلام يتعارض مع القانون الدولي، ناشدوا "إسرائيل وكل الأطراف احترام التزامهم بضمان سلامة أفراد اليونيفيل وأمنهم بشكل دائم وتمكين اليونيفيل من الاستمرار في تنفيذ تفويضها".

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