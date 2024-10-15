مقتل شخص في هجوم روسي على ميكولايف بأوكرانيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا فيتالي كيم ان هجوما جويا روسيا على المنطقة أدى إلى مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين.

وقال عبر تطبيق "تيليغرام": "بعض المصابين في حالة خطيرة".