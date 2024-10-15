اعتقال عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج بورصة نيويورك

أفادت السلطات بأن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 200 متظاهر مؤيد للفلسطينيين بعدما نظموا اعتصاما خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية الاثنين للمطالبة بإنهاء الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة.



وردد المتظاهرون، الذين ينتمي العديد منهم إلى جماعات ناشطة مثل (الصوت اليهودي من أجل السلام) هتافي "دعوا غزة تعيش" و"أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية" أمام مبنى البورصة الشهير بالقرب من شارع وول ستريت في مانهاتن.



ولم يدخل أي من المتظاهرين البورصة لكن العشرات منهم تمكنوا من تجاوز سياج أمني أقامته الشرطة خارج المبنى الرئيسي للبورصة في شارع برود.



وذكر متحدث باسم الشرطة أن 206 أشخاص اعتقلوا، من دون الخوض في تفاصيل. وقالت جماعات يهودية شاركت في الاحتجاجات إن نحو 500 متظاهر شاركوا فيها.



ولم يصدر عن البورصة أي تعليق حتى الآن.