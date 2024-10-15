إيران تندد بعقوبات الاتحاد الأوروبي عليها وتنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على موقع إكس اليوم، بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، أن طهران تندد بالعقوبات الجديدة التي فرضها التكتل عليها وتنفي تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.