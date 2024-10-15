السفارة الروسية في النرويج تقلص عدد موظفيها القنصليين إلى اثنين

أعلنت السفارة الروسية في النرويج عبر بيان على فيسبوك، أنها ستقلص عدد موظفيها القنصليين إلى اثنين بعد طلب قدمته السلطات النرويجية.



وقال البيان: "بموجب طلب من الجانب النرويجي بتقليص عدد الموظفين بحلول 17 تشرين الأول 2024، فإننا سنخفض عدد الدبلوماسيين في القسم القنصلي بالسفارة إلى دبلوماسيين اثنين فقط".



وذكر أن الخدمات القنصلية ستقل نتيجة ذلك.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في أوسلو في بيان مكتوب لرويترز: "هذه ليست مسألة طرد دبلوماسيين من النرويج".



وفي نيسان، طردت النرويج 15 مسؤولا في السفارة الروسية قالت وزارة الخارجية النرويجية إنهم مسؤولو مخابرات يعملون تحت غطاء مناصب دبلوماسية.



ووصفت السفارة الروسية في أوسلو في ذلك الوقت قرار النرويج بأنه "خطوة غير ودية للغاية".